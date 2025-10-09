Educació
L'escola andorrana d'Encamp inicia una prova per vetar els mòbils
Els alumnes deixen l'aparell durant tota la jornada en caixes que es queden a la consergeria
El secretari d'Estat d'Educació, Josep Anton Bardina, ha explicat aquest matí que l'escola de segona ensenyança d'Encamp ha iniciat per iniciativa pròpia una prova pilot que es pot extendre a la totalitat del sistema i que implica el vet als telèfons mòbils durant tota la jornada. Els escolars de cada aula deixen els aparells en caixes que es guarden a la consergeria fins que acaben les classes. Bardina va avançar que si els resultats són positius durant aquest primer trimestre el model es podria generalitzar "després de Nadal" a la resta de centres.
L'anunci l'ha avançat en el marc de la roda de premsa de presentació de les xifres d'absentisme i assetjament del curs passat. Respecte els episodis de bullying, el curs passat es va implementar un nou model de funcionament per diferenciar el que són indicis del que acaben sent casos confirmats. Dels primers hi va haver 48 i es tracta de situacions que s'han de resoldre en 15 dies amb mediació si és que no s'acaba determinant que realment és un cas d'assetjament (i no un conflicte puntual), que comporta factors com l'habitualitat. I els que es van acabar confirmant són 7 casos. Bardina ha defensat un model de funcionament que pretén fer aflorar més situacions problemàtiques i "intervenir de manera més ràpida". Només en un dels casos hi havia el compoment del ciberassetjament. Bardina i la directora d'Insecció, Eugènia Duró, van admetre que és l'eina per fer mal més difícil d'identificar i van apuntar a la necessitat que les famílies estiguin alerta davant eventuals canvis de comportament dels menors. Perquè per molt que els mòbils es vetin a l'escola, el dia no s'acaba a les cinc de la tarda i hi han els caps de setmana.
Finalment, els casos d'absentisme van ser 5. "Ens movem amb dades baixes i controlades, amb una població d'aproximadament 10.000 alumnes", ha indicat el secretari d'Estat.