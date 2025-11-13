Estadística
Les matriculacions s'enfilen un 21% a l’octubre i freguen les 4.500 aquest any
La venda de turismes suma 64 unitats més que l'octubre del 2024
La matriculació de vehicles ha anat a l'alça a l'octubre fins assolir un total de 554 vehicles, segons publica Estadística. El total de vendes als concessionaris d'Andorra representa un increment del 21,2%, amb 97 vehicles per sobre dels 457 registrats el mateix mes del 2024.
Els increments més destacats es van donar en la categoria “Altres”, amb un creixement del 111,1%, en passar de 9 a 19; seguida dels camions i camionetes, amb un augment del 82,4% per la pujada de 34 a 62; i la xifra de turismes va augmentar un 20,1%, de 319 a 383. L’únic segment amb una evolució negativa va ser el de motocicletes i ciclomotors, que va caure un 5,3% respecte a l’octubre de l’any anterior., en baixar de 95 a 90.
L'acumulat entre gener i octubre del 2025 suma 4.489 matriculacions de vehicles, 419 més que les 4.070 registrats en els mateixos mesos del 2024. Aquesta variació representa un increment del 10,3% i és positiva en totes les categories. El recull d'Estadística mostra una evolució positiva en les dades acumulades en totes les categories de gener a l'octubre. Els turismes han augmentat en 280 unitats, amb una pujada del 10,1%. Els camions i les camionetes han crescut en 65 unitats, amb una variació del 17,1%. La categoria “Altres” ha sumat 54 unitats, amb un increment del 75%. Les motocicletes i ciclomotors han registrat 20 unitats més, amb una variació del 2,4%.
Més vehicles de gasoil
El detall de les matriculacions per tipus d'energia indica que els vehicles de gasoil han augmentat un 56,5%, amb 97 unitats matriculades respecte a les 62 del mateix mes de l’any anterior, i els de gasolina han pujat un 7,9%, de 254 a 274, segons exposa Estadística.
Els vehicles elèctrics 100% han sumat 23 matriculacions, cinc més que l’octubre del 2024. Els híbrids, en conjunt, han arribat a 140 unitats, amb un increment de 24 vehicles. Pel que fa als vehicles sense carburant, aquest mes se n’han registrat 20, tretze més que fa un any.
La suma de gener a octubre mostra una reducció en la matriculació de vehicles de gasolina, que han passat de 2.370 a 2.288 unitats, amb una davallada del 3,5%. En canvi, els vehicles híbrids de gasolina no endollables han crescut en 193 unitats, amb una pujada del 44,3%, i els elèctrics purs han sumat 75 unitats més, amb un augment del 46,3%.