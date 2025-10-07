MOBILTIAT
La matriculació de vehicles augmenta un 7% en els darrers dotze mesos
En els darrers dotze mesos, el total de matriculacions s’ha situat en 5.241 vehicles, fet que suposa un augment del 7% respecte al mateix període anterior, en què se’n van registrar 4.900. Les matriculacions van assolir les 467 unitats durant el mes de setembre, 89 més que en el mateix mes del 2024, fet que representa un increment del 23,5%, segons dades d’Estadística. Les categories amb més creixement són altres (+233,3%), camions i camionetes (+94,4%), i turismes (+19,0%). Entre el gener i el setembre s’han matriculat 3.934 vehicles, un 8,9% més que en el mateix període del 2024, quan se’n van registrar 3.613. Totes les categories mostren increments: turismes, amb 215 unitats més (+8,8%); altres, amb 44 més (+69,8%); camions i camionetes, amb 37 més (+10,7%), i motocicletes i ciclomotors, amb 25 més (+3,3%).