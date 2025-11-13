Meteo
L'arribada d'una massa de pols sahariana deixa el dia més càlid de la setmana
Avui, la màxima serà de 17 graus
El servei meteorològic d'Andorra informa que el flux d'aire provinent del sud-oest i provocat per la borrasca Clàudia, aportarà una massa de pols sahariana i deixarà el dia més càlid de la setmana. Una realitat que reflecteixen els termòmetres amb temperatures mínimes a Andorra la Vella de 6 graus avui i unes màximes de 17. Al Pas de la Casa, la mínima serà de 5 graus i la màxima de 7.
Ahir, meteo informava que havia decretat l'avís groc en diverses zones del país per fortes ventades que s'estendran fins demà. Avui, però, el vent que arribarà serà moderat al component sud-oest i en altitud podrà bufar fort samb ràfagues de fins a 70 quilòmetres per hora.
NACIONAL
Redacció
Demà divendres, a més de les ventades, la novetat seran les pluges, ja des de primeres hores del dia, que seran més abundants a l'oest del país i puntualment intenses. Aquestes precipitacions persistiran fins al vespre i podran venir acompanyades de fang. Pel que fa al vent, aquest serà moderat al sud-oest i en altitud bufarà amb una força de 70 quilòmetres per hora.
Davant aquest escenari, com ahir, protecció civil torna a demanar prudència i aconsella que se segueixin les seves recomanacions.