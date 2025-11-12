Meteo
Avís groc per fortes ventades dijous i divendres
Davant aquest escenari, Protecció Civil demana prudència
El servei meteorològic d'Andorra ha decretat l'avís groc per fortes ventades demà i divendres. A més, la persistència del flux que arribarà al Principat pel sud-oest farà arribar una massa de pols provinent del Sàhara i el vent que es preveu ho farà amb una potència moderada de 30 quilòmetres per hora al matí als fons de vall i de 70 en altitud. El fenomen atmosfèric del dijous perdrà força el divendres i passarà de ser moderat a feble divendres a la nit. Un divendres, que també anirà acompanyat de precipitacions, ja des de les primeres hores del dia, això sí, de caràcter feble i més abundants al vessant sud dels Pirineus. La previsió meteorològica també indica que aquestes precipitacions es podrien allargar fins a la nit i que es preveuen 7 centímetres de neu nova a una alçada de 2.500 metres.
Pel que fa als termòmetres, aquests continuaran a la baixa a Andorra la Vella, amb mínimes de 5 graus demà i dos més el divendres. Les màximes a la capital, seran de 18 graus demà i 11 el cinquè dia de la setmana.
Davant aquest escenari i donat el que les fortes ventades poden ocasionar, Protecció Civil recomana que es retirin els objectes dels balcons i terrasses que puguin caure per l'efecte del vent, tancar portes i finestres i reduir les sortides dels col·lectius vulnerables com la gent gran. A més, Protecció Civil també demana prudència.