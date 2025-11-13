Benzina
Els carburants tornen a abaratir-se a l’octubre i encadenen un any de descensos continuats
El gasoil de locomoció ha baixat un 0,5% aquest octubre i s'ha situat en 1,22 euros el litre
Els carburants s'han tornat a abaratir a l'octubre respecte al mes de setembre, segons l'últim informe del departament d'Estadística. El gasoil de locomoció ha experimentat un descens del 0,5%, i s'ha situat en 1,22 euros per litre, mentre que el gasoil millorat cotitza a 1,25 euros el litre, un preu que també s'ha redit en un 0,6%. Les gasolines sense plom de 95 i 98 octans també van baixar un 0,7%, fins als 1,29 euros i 1,35 euros. En comparació amb octubre del 2024, el descens és encara més acusat: la gasolina de 95 octans cau un 4,1% i la de 98 octans un 3,9%, mentre que el gasoil de locomoció retrocedeix un 2,2%
El gasoil de calefacció a domicili es va situar en 0,924 euros per litre, el que suposa un descens d'un 0,8% i el gasoil de calefacció botiga en 0,87 euros, que també ha baixat quasi un 1% respecte al mateix període del 2024.
En el conjunt dels deu primers mesos de l’any, tots els carburants acumulen descensos d’entre el 5% i el 6,7%, i en la comparativa dels últims dotze mesos, la baixada arriba fins al 7% en el cas del gasoil de locomoció.
L'informe també mostra un descens sostingut dels preus des del 2022, una tendència a la baixa, que segons el departament d'Estadística respon a la desacceleració dels mercats energètics internacionals i a la millora de les connexions elèctriques amb França i Espanya.