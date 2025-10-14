ESTADÍSTICA
El preu del gasoil cau un 0,7% al setembre i se situa en 1,22 euros per litre
Els carburants s’han abaratit al setembre de manera generalitzada respecte al mes d’agost, segons l’últim informe del departament d’Estadística. El gasoil de locomoció ha experimentat una caiguda del 0,7% i s’ha situat en 1,221 euros per litre; el gasoil millorat cotitza a 1,253 euros. La gasolina de 95 octans ha baixat un 1,1%, fins a 1,298 euros el litre, mentre que la de 98 octans ha reduït el seu preu una dècima més i se situa en 1,360 euros.
La comparativa interanual també mostra una moderació dels preus: en relació amb el setembre del 2024, la gasolina acumula una disminució del 3,5%, i el gasoil, de l’1,4%. Fa un any el litre de gasolina rondava els 1,346 euros i el de gasoil, els 1,238 euros.
Segons els tècnics d’Estadística, aquesta correcció respecte als nivells de l’agost podria reflectir la menor pressió de la demanda després de la temporada estival i certes dinàmiques internacionals en el mercat del petroli. Tot i això, els analistes adverteixen que la volatilitat global i factors logístics continuen podent influir en els preus en els pròxims mesos.