Medi Ambient
Els caçadors valoren amb un 7,7 el nou sistema de caça de l’isard
El ministre Guillem Casal destaca l’augment de la participació i la millora en la traçabilitat i seguretat del sistema
El nou sistema de caça de l’isard, aplicat enguany pel Govern d'Andorra durant la tradicional setmana de l’isard, ha rebut una valoració mitjana de 7,7 punts sobre 10 per part dels caçadors, segons una enquesta en línia respostada per 152 participants. El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha destacat aquesta nota com a "molt positiva", reforçant la decisió del ministeri d’apostar per una nova gestió cinegètica.
Casal s'ha reunit aquest vespre amb membres de la Federació Andorrana de Caça i Pesca (FACIP) i altres caçadors per presentar les dades de la temporada i valorar els canvis introduïts, com la possibilitat de participar en format individual i l’ús d’anelles de control intransferibles, que han millorat la seguretat i la traçabilitat.
El ministre també ha subratllat que 1 de cada 3 caçadors que han fet captura aquest any no ho feien des de fa 8 anys, fet que evidencia, segons ell, que el nou sistema ha afavorit una participació més justa i ha evitat la formació de colles comodí.