Balanç
El pla de caça de l’isard es tanca amb un 81% del total d’exemplars previstos
Es van fer 164 captures d'un màxim de 201 exemplars
La setmana de caça de l’isard va finalitzar diumenge, 21 de setembre, amb un 81% del pla de caça complert, amb un total de 164 captures d’un màxim previst de 201 exemplars. La xifra es manté pràcticament igual que l’any passat, i la jornada amb més activitat va ser el primer diumenge, quan es van registrar 50 captures.
Enguany s’ha implementat una nova funcionalitat que ha permès als caçadors participar-hi de manera individual, a diferència d’anys anteriors en què només es permetia formar colles. També s’ha introduït una anella de control individual i intransferible per a cada caçador, fet que ha millorat la traçabilitat i la seguretat de l’activitat.
NACIONAL
Balanç positiu d’una Setmana de l’isard marcada pels canvis
Jordi Salazar
Paral·lelament, s’han iniciat també els plans de caça de muflons i cabirols, i s’han autoritzat captures de daines, cérvols i porc fer per controlar l’augment de la cabana. En total, s’han registrat 11 muflons, 21 cabirols, 2 daines, 13 cérvols i 1 porc fer.
Els banders han detectat sis infraccions lleus, que han derivat en l’obertura d’atestats actualment en fase d’instrucció, per possibles vulneracions de la Llei de la caça.