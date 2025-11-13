Successos
El frau de l'empresari espanyol per la venda simulada des d'Andorra supera els 4 milions
El líder de l'organització va ser arrestat al Principat al juliol, i entregat a les autoritats espanyoles el mes passat
Una operació conjunta de la guàrdia civil i l’agència tributària espanyola ha permès desarticular una presumpta organització criminal que hauria comès un frau fiscal superior als 4 milions d’euros a Espanya. L'operatiu ha permès detenir tres persones i la investigació se centra en dues més. El grup simulava vendre telèfons mòbils i tauletes des d’Andorra per eludir el pagament de l’IVA a Espanya, segons informen diversos mitjans espanyols.
La xarxa operava a través de diverses empreses instrumentals i gestionava les comandes des de naus situades a Jaén i Madrid, tot i que feia veure que l’activitat es desenvolupava des del Principat. A Andorra, les autoritats van localitzar oficines buides que s’utilitzaven per aparentar una activitat comercial inexistent.
El líder de l’organització va ser detingut a Andorra al juliol gràcies a una comissió rogatòria internacional, en una acció coordinada amb la policia judicial andorrana, i extraditat a Espanya el mes passat. També s’han bloquejat comptes bancaris, intervingut vehicles d’alta gamma, motos de neu i criptomonedes, i localitzat 70.000 euros en diferents comptes. La web utilitzada per vendre els productes ha estat bloquejada per ordre judicial.
La investigació continua sota la direcció del Jutjat d’Instrucció número 2 de Jaén.