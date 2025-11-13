Successos
Intervinguts 3.250 paquets de tabac de contraban en quatre operacions al Pas
La mercaderia decomissada per la policia està valorada en 13.000 euros
La policia ha comissat al Pas de la Casa un total de 3.250 paquets de tabac de contraban, 2,5 kg de tabac de xixa i 2,4 kg de tabac de picadura, en quatre intervencions efectuades els darrers dies en diferents punts de la localitat encampadana. El valor total del material intervingut supera els 13.000 euros. Les actuacions s’emmarquen dins de les rondes preventives antifrau i els serveis de vigilància de les fronteres no habilitades.
En una de les operacions, els agents van descobrir 1.000 paquets de tabac i 2,5 kg de xixa amagats en un doble fons d’un vehicle, valorats en més de 4.000 euros. En una altra intervenció, van trobar 150 paquets i 2,4 kg de picadura dins d’un doble sostre d’un turisme.
En una tercera actuació, la policia va controlar tres persones que amagaven 1.200 paquets de tabac, valorats en 4.700 euros, mentre que en una vigilància a la passarel·la d’accés a França es van localitzar 900 paquets més, valorats en 3.500 euros. Tot el tabac segrestat, els vehicles i els implicats han estat posats a disposició de la duana d’Andorra per a les sancions corresponents.
Setge al contraban al Pas
