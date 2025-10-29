Setge al contraban al Pas
El Govern actua amb contundència per posar fi al tràfic il·legal, que perjudica el país i França
El pla de xoc presentat ahir pel Govern al Pas de la Casa per combatre el contraban de tabac mereix ser aplaudit amb fermesa per la determinació i el realisme amb què aborda una problemàtica crònica que fa massa temps que perjudica la imatge del país, la relació amb França i la confiança en el comerç andorrà. L’executiu ha posat el focus allà on calia: en els intermediaris que operen al marge de la llei i en aquells establiments comercials que, voluntàriament o per deixadesa, contribueixen a alimentar un mercat paral·lel que acaba travessant la frontera. Les restriccions a l’obertura de noves botigues de tabac, la regulació d’horaris, l’enduriment de les sancions i l’obligació de formació per als venedors són mesures que, més enllà de l’impacte immediat, transmeten un missatge clar: la permissivitat s’ha acabat. I encara més contundent és la proposta de reforma del Codi Penal per castigar amb penes de presó aquells que fraccionen viatges per burlar el límit legal de transport de tabac. Aquest és un punt clau que respon a una de les grans frustracions de la policia i de la duana, que fins ara veien com la seva feina quedava desactivada per un buit legal. Tot plegat, acompanyat per un increment notable dels efectius policials i duaners, així com la creació d’un grup específic de lluita contra el contraban al Pas, configura una estratègia integral que busca resultats, però també restituir l’autoritat de l’Estat. França té motius fonamentats per preocupar-se per l’impacte del contraban al seu territori, però Andorra també en pateix les conseqüències, ja sigui en forma de tensió diplomàtica, perjudicis comercials o reputació institucional, i per això calia una resposta proporcional, valenta i amb visió de futur. Amb aquestes mesures, el Govern fa un pas necessari i coherent per deixar enrere una etapa que amenaçava de cronificar-se i que només es pot tancar amb acció decidida, consens i fermesa institucional, però també amb pedagogia i perseverança per part de totes les institucions implicades.