REACCIÓ A LES DECLARACIONS DE JOSEP MARIA ROSSELL A DIARI TV
El Consell obre la porta a canviar la llei per evitar el col·lapse judicial
coincideixen que cal una reforma de la Justícia i es mostren favorables a escoltar la proposta del Consell Superior per legislar
El problema de la Justícia és evident i urgent per a la majoria del Consell General, que coincideix que cal una modificació legislativa profunda per solucionar la situació sobre la qual va informar recentment Josep Maria Rossell, president del Consell Superior de la Justícia (CSJ), a Diari TV. En aquella intervenció, el president va advertir que l’andorranització de la Justícia ha provocat que el Tribunal de Corts estigui format per quatre exmembres de la Fiscalia, que no poden jutjar molts casos per haver-hi intervingut en les seves funcions anteriors, i que hi hagi una cinquena plaça bloquejada, fet que ha generat una situació de tensió dins del sistema judicial.
“Cal reformar la justícia de la A a la Z, veiem que el pilar judicial està trontollant”
Aquesta situació ha provocat que durant aquest any, en una cinquantena de casos s’hagi hagut de formar sala amb batlles, obligant-los a deixar temporalment algunes de les seves funcions habituals i contribuint al bloqueig del sistema judicial, ja per si mateix sobrecarregat.
“Ens ho mirarem amb molt detall perquè entenem que hi ha un problema”
Els partits, coneixedors del problema i conscients de la seva complexitat, s’han mostrat disposats a aplicar canvis. Des de Demòcrates, van apuntar que “com a legisladors, som conscients que el Consell Superior de la Justícia és qui millor coneix el funcionament i les mancances que hi pugui haver”. Per aquest motiu, van afirmar que entenen les seves consideracions i es mostren “oberts a legislar en allò que sigui necessari” per millorar el funcionament de la justícia i garantir el bon funcionament del poder judicial.
L’oposició també s’ha mostrat alineada amb la necessitat d’impulsar reformes per evitar les disfuncions que actualment afecten els tribunals. Jordi Casadevall, de Concòrdia, va remarcar que “el problema existeix, no es pot negar”, fent referència a les complicacions que provoca l’andorranització del sistema judicial i el pas de fiscals a magistrats, una pràctica que genera debats sobre la separació de poders. Casadevall, igual que Demòcrates, va destacar que el CSJ és qui millor coneix les necessitats del sistema, i que, per tant, esperaran la seva proposta per estudiar-la amb deteniment. “Ens ho mirarem amb molt detall perquè entenem que hi ha un problema”, va afegir Casadevall, insistint que és fonamental que els professionals de la Justícia andorrana tinguin una progressió dins del sistema, tot i que potser el model actual no és l’idoni ni el més just.
La líder d’Andorra Endavant, Carine Montaner, es va mostrar més contundent en la seva lectura del problema i va afirmar que “cal reformar la justícia de la A a la Z; el pilar judicial trontolla”, segons va declarar a aquest diari, posant l’accent en la necessitat d’una reforma estructural i profunda.
Aquest mitjà també va intentar contactar amb el Partit Socialdemòcrata (PS), però no va aconseguir-ho abans del tancament de l’edició.