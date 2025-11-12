Emprenedoria
Prop d’un centenar d’empreses amb interès per obrir-se a mercats internacionals amb Andorra Business
Aquesta voluntat per sortir fora respon, segons la directora, a la limitació natural de l'ecosistema nacional de companyies
"La tecnologia i la biologia creixen de manera exponencial". Així ha valorat el CEO i fundador de l'empresa SOUL, estrateg i assessor en innovació digital i d'IA, Pau Esteve, el ponent convidat per Andorra Business a les jornades d'Internacionalització. La directora general, Judit Hidalgo, i el secretari d'estat d'Empresa, Digitalització Econòmica i Innovació, Marc Saura, han inaugurat aquest dimecres les jornades amb la perspectiva d'ajudar a impulsar empreses andorranes en la seva projecció a l'exterior. "La internacionalització comença quan creus que pots fer-ho", ha apuntat Saura. Actualment, l'entitat, té identificades prop d'un cenetener d'empreses amb potencial o interès per internacionalitzar-se i a les quals els aniria bé el servei que ofereix Andorra Business
Les segones jornades d’internacionalització d’Andorra Business han servit per confirmar el creixement de l’interès de les empreses andorranes per expandir-se més enllà de les fronteres del país. Hidalgo ha explicat que des del 2022, amb l’aliança establerta amb ACCIÓ, unes 40 empreses han fet ús dels serveis d’internacionalització, i l’objectiu és arribar a la centena l’any vinent. “Nosaltres volem encoratjar l’empresa andorrana que també vagi a buscar altres mercats, no només per aprendre i inspirar-se, sinó per ser més resilients, ser una empresa més forta i, al final, per augmentar la seva base de clients”, ha afirmat Hidalgo. "Les empreses andorranes arriben al sostre del país molt ràpid i volen anar més enllà".
Segons la directora, les oficines internacionals d’Acció —unes 40 arreu del món, amb presència en més de 100 mercats— ofereixen serveis “totalment personalitzats” i “molt eficients”, adaptats a les necessitats específiques de cada empresa. Hidalgo també ha destacat el programa EXIT de mentoria personalitzada per a la internacionalització, que consta de 30 hores d’assessorament a mida. "Quatre empreses estan duent a terme el programa i quatre més estan interessades a introduir-se", ha detallat.
“Ja sabem que les està sacsejant bastant, perquè pensar en una estratègia per poder-te internacionalitzar a vegades et fa veure que has de canviar coses del teu producte, de la teva proposta de valor o del teu servei”. Les empreses participants són multisectorials, amb presència de firmes de tecnologies de la informació (IT i TIC), productes locals i petites i mitjanes empreses que tradicionalment operaven només al mercat andorrà.
Pel que fa als mercats de destinació, la directora ha indicat que Europa i Llatinoamèrica concentren la major part dels esforços, mentre que Àsia “encara costa més”. “Veiem Europa, també és on ens sentim més còmodes. També hem tingut èxits a Llatinoamèrica, com a Colòmbia. Àsia està costant més, tot i que hi ha alguna experiència puntual al Japó”, ha explicat Hidalgo.
Hidalgo ha remarcat la importància de continuar sensibilitzant el teixit empresarial andorrà sobre la internacionalització, un àmbit que considera estratègic per al futur del país. “Andorra és un país que històricament i culturalment no som exportadors per naturalesa, però sí que veiem que val la pena tocar aquest tema perquè cada vegada hi ha més interès”, ha conclòs.
Posteriorment, els directors de les oficines exteriors d’ACCIÓ a França, Itàlia, la Xina (Sud-est Asiàtic) i l’Argentina han presentat les seves perspectives sobre oportunitats i reptes en cadascun d’aquests mercats, oferint informació de primera mà sobre tendències sectorials, canals d’entrada i models de cooperació empresarial.
L’activitat ha culminat amb reunions B2B personalitzades entre empreses andorranes i representants d’aquestes oficines, amb l’objectiu de definir estratègies d’expansió concretes i contactes comercials internacionals.
Nou model de programari amb IA
La digitalització i la intel·ligència artificial (IA) s’han convertit en motors essencials per a la competitivitat global. Durant la ponència 'Internacionalització, intel·ligència artificial i Creixement Global Omnicanal' en el marc de les segones jornades d’internacionalització organitzades per Andorra Business i Acció, Esteve ha remarcat que l’ús intel·ligent de la tecnologia pot marcar la diferència entre una empresa que s’estanca i una que creix. “Hem de veure la intel·ligència artificial com una eina, no com una amenaça. Si no l’adoptem, l’onada de la innovació ens acabarà passant per sobre. En canvi, si la incorporem, podem gaudir-ne i créixer”, ha subratllat.
Segons l’emprenedor, la IA permet a les empreses ser més productives, eficients i competitives, especialment en un món on “els mercats són cada cop més transparents i el client té més informació que mai”. En aquest context, ha insistit que la humanitat i la proximitat continuen sent el principal valor diferencial. “En un món capitalitzat per la tecnologia, ser humans és el nostre principal actiu. Ningú recordarà els diners que hem guanyat, sinó com s’ha sentit quan ha estat al nostre costat”, ha prioritzat.