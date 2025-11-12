Tràmit a immigració
Inspeccions a hotels i pensions per verificar els residents
El ministre ha fet una crida als ciutadans a denunciar aquestes pràctiques, amb la intenció de posar-hi remei
El Govern d'Andorra, en el marc de la campanya de controls migratoris, ampliarà les inspeccions a hotels i pensions per verificar els residents, amb l'objectiu d'evitar que es concedeixi el document d'allotjament de manera il·legal, una pràctica que es duu a terme, tal com avança avui el Diari. El ministre portaveu, Guillem Casal, ha explicat, en roda de premsa posterior al consell de ministres, que "el Govern no té cap denúncia en relació amb aquesta situació", però que, tot i això, "es faran els controls pertinents per esbrinar si aquestes situacions es donen al nostre país". Serà una unitat de policia la que s'encarregarà de fer les inspeccions per evitar que això passi", ha expressat Casal.
Certificats a canvi de diners
Pedro García
El ministre ha fet una crida als ciutadans a denunciar aquestes pràctiques, amb la intenció de posar-hi remei. "Si un establiment incompleix la llei, s'iniciarà el procediment sancionador estipulat en les lleis de comerç i d'immigració".
Hotels i residències del Principat han rebut trucades per part de persones migrants interessades a aconseguir el document acreditatiu de l'allotjament, sense allotjar-se als negocis. Segons les fonts consultades pel Diari, aquestes trucades són "recurrents" i, en molts casos, "es fan com a tempteig" per veure si l'allotjament estaria disposat a expedir el document, en alguns casos, a canvi d'una compensació econòmica.