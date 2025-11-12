Consell de Ministres
Programa d’acollida per afavorir la integració de les persones nouvingudes
Es tracta d'una iniciativa que s'ha de revisar cada quatre anys
El Govern d'Andorra ha aprovat el programa d’acollida per a persones nouvingudes amb l'objectiu d'afavorir la inclusió social. La iniciativa dona compliment a la Llei d’igualtat de tracte i no-discriminació, que obliga a impulsar cada quatre anys un pla per fomentar la integració social de les persones que arriben al país.
La secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, ha explicat, en roda de premsa posterior al consell de ministres, que el programa "referma el compromís del Govern amb la igualtat, la inclusió i la cohesió social", oferint eines i recursos per garantir una acollida integral. "Hi haurà diversos tècnics d'educació i treball social que duran a terme l'acompanyament", ha relatat Cadena, tot apuntant que el programa "no suposa un plus en cap partida pressupostària, i tampoc s'ha previst una estimació, sinó que anirem resolent les peticions de manera individualitzada a mesura que arribin".
Els nouvinguts hauran de demanar cita prèvia a la secretaria d'Estat d'Igualtat per entrar al programa, que està adreçat a totes les persones, comunitàries o no, amb autorització de residència o en tràmit. L’objectiu és facilitar la integració cultural i social, promoure l’autonomia personal, donar a conèixer els drets i deures, i prevenir situacions de vulnerabilitat o exclusió.
El programa preveu dues vies d’actuació: una directa, amb assessorament i suport individual, i una indirecta, centrada en sensibilització i creació de xarxes inclusives. A més, inclou tres mòduls formatius: coneixement d’Andorra i la seva cultura, accés a serveis bàsics i derivació a estructures clau com feina, educació o salut.
Les persones nouvingudes disposaran d’un punt d’informació i acompanyament al departament de Polítiques d’Igualtat i d’una guia pràctica d’acollida, accessible en línia i presencialment.
