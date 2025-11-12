Consell de ministres

Convocades 15 places de duaners

L'ampliació del personal del cos permetrà destinar cinc agents a la lluita contra el contraban al Pas

Agents duaners en la celebració del dia del cos especialFernando Galindo

El consell de ministres ha aprovat l’obertura d’un concurs per cobrir 15 places d’agent de duana. Cinc d’aquestes places són de nova creació i una desena corresponen a vacants per jubilacions, promocions o baixes dins del cos, segons ha informat el ministre portaveu, Guillem Casal

El cos de duana té actualment 63 funcionaris i amb les noves incorporacions podrà "avançar en competitivitat, control de mercaderies, verificació de qualitat i autenticitat, seguretat fronterera i recaptació fiscal". El ministre de Finances, Ramon Lladós, ja va anunciar que l'ampliació de la plantilla de duaners permetrà destinar cinc agents a la Unitat de Lluita contra el Frau, en el marc del pla de xoc per combatre el contraban de tabac i reforçar la seguretat a la frontera del Pas de la Casa.

