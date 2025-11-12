Consell de ministres
Convocades 15 places de duaners
L'ampliació del personal del cos permetrà destinar cinc agents a la lluita contra el contraban al Pas
El consell de ministres ha aprovat l’obertura d’un concurs per cobrir 15 places d’agent de duana. Cinc d’aquestes places són de nova creació i una desena corresponen a vacants per jubilacions, promocions o baixes dins del cos, segons ha informat el ministre portaveu, Guillem Casal.
El cos de duana té actualment 63 funcionaris i amb les noves incorporacions podrà "avançar en competitivitat, control de mercaderies, verificació de qualitat i autenticitat, seguretat fronterera i recaptació fiscal". El ministre de Finances, Ramon Lladós, ja va anunciar que l'ampliació de la plantilla de duaners permetrà destinar cinc agents a la Unitat de Lluita contra el Frau, en el marc del pla de xoc per combatre el contraban de tabac i reforçar la seguretat a la frontera del Pas de la Casa.
NACIONAL
Restricció a la venda de tabac al Pas
Àlex Ripoll