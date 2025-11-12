CASS
Cinca alerta que la bona salut dels fons de pensions no garanteix la sostenibilitat a llarg termini
El president ha defensat que hi ha marge suficient per afrontar els pròxims canvis estructurals
El president del Fons de Reserva de Jubilació, Jordi Cinca, ha assegurat que la salut actual dels fons "és bona" i que els recursos disponibles "estan ben gestionats, amb rendibilitats moderades però sostingudes". Tot i això, ha advertit que la solidesa del sistema "no és tan robusta si es compara amb els compromisos adquirits amb tots els cotitzants al llarg de les últimes dècades". Segons Cinca, el fons —que ja s’apropa als 2.000 milions d’euros— ofereix un marge suficient per afrontar els "canvis estructurals i profunds" que caldrà aplicar per garantir la sostenibilitat del sistema de pensions. En aquest sentit, ha remarcat que no n’hi ha prou amb reformes "paramètriques", com augmentar l’edat de jubilació o les cotitzacions, sinó que cal "una transformació de model".
El responsable ha apuntat que exemples com el de Regne Unit, França o Geòrgia mostren vies per avançar cap a sistemes mixtos que combinen el fons públic de repartiment amb mecanismes de capitalització individuals i empresarials. "No cal inventar res nou, però sí ser valents per fer el pas", ha insistit. També ha plantejat la necessitat de pensar en el futur, "a 20 o 25 anys vista" per la pròxima legislació.
Sobre la comissió de sostenibilitat de les pensions, Cinca ha explicat que els tècnics del fons han mantingut diverses reunions de treball amb els legisladors, als quals proporcionen informació per facilitar la presa de decisions. Confia que "en els propers mesos" es presenti una proposta de reforma, tot i reconèixer que "no serà la ideal des d’un punt de vista tècnic", perquè hi haurà d’haver "equilibris polítics".
Finalment, ha defensat la necessitat de mantenir un endeutament públic "molt controlat", especialment en un país petit com Andorra. Ha advertit que, quan el sistema deixi de generar superàvit, serà essencial comptar amb unes finances públiques sanejades per poder continuar pagant les pensions sense posar en risc la sostenibilitat del conjunt de l’economia.