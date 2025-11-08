PENSIONS
El fons de jubilació bat rècords i se situa per primer cop en els 1.950 milions
La cartera d’inversions tanca l’octubre amb rendibilitats positives pels bons empresarials
El fons de reserva de jubilació (FRJ) ha assolit un nou màxim històric en el volum de patrimoni gestionat, amb un total de 1.950 milions d’euros, segons les dades preliminars corresponents al tancament de l’octubre. El creixement respon principalment a la bona evolució dels mercats financers internacionals, que han registrat pujades tant en renda fixa com en variable. El FRJ acumula una rendibilitat positiva del 5,8% en l’any en curs, i del 7,8% en els últims dotze mesos, mantenint una tendència sostinguda.
El resultat també reflecteix l’impacte de resultats empresarials trimestrals positius, especialment en el sector tecnològic, i un escenari d’inflació estable, fet que ha afavorit la consolidació dels guanys en cartera.
A llarg termini, el fons continua complint amb el seu objectiu legal: superar la inflació andorrana, tal com estableix la Llei 11/2025. La rendibilitat acumulada des del 31 de desembre del 2012 és del 48,6%, davant un increment acumulat de l’IPC andorrà del 25,7%, una diferència que demostra una gestió eficient a mitjà i llarg termini.
Pel que fa a la distribució de la cartera, la major part dels actius es troben en renda fixa i en monetari (60,4%), seguits de la renda variable (31,1%) i d’altres actius (8,5%), mantenint un perfil diversificat i conservador.
Des del 2012, la cartera del FRJ ha passat de gestionar 581 milions a gairebé duplicar el volum fins a la xifra actual. Aquesta evolució es deu tant a les aportacions acumulades de la branca de jubilació de la CASS (456 milions), com als rendiments generats pel mateix fons (912 milions).
El FRJ té com a missió garantir la sostenibilitat del sistema públic de pensions a llarg termini i complementar, si cal, el pagament de les prestacions. L’informe recorda que aquestes dades són preliminars i no auditades, pendents de validació per part dels òrgans de govern.