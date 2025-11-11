SUCCESSOS
Mor la dona ferida greument en el xoc de la C-14 a Bassella
La víctima, de 88 anys, va ser traslladada a Lleida després de l’accident
La dona d’Andorra de 88 anys ferida greument dilluns de la setmana passada en un accident de trànsit a la C-14, a l’altura de Bassella, a l’encreuament cap a Solsona, ha mort a causa de les lesions sofertes.
L’accident, que va tenir lloc pels volts de dos quarts de quatre de la tarda, va implicar tres vehicles: un camió i dos turismes. Segons diversos testimonis que haurien presenciat l’escena, la víctima, una dona d’edat avançada que conduïa un cotxe amb matrícula andorrana, va ser la que es va endur la pitjor part. Després de ser rescatada pels bombers, va ser traslladada en helicòpter fins a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va ser ingressada.
El Servei Català de Trànsit va informar que, en total, als tres vehicles implicats en el sinistre hi viatjaven quatre persones: dues en un dels cotxes, una en l’altre turisme i una més al camió. A banda de la víctima mortal, dues persones més van resultar ferides de diversa consideració.
Fins al lloc dels fets es van desplaçar una patrulla dels mossos d’esquadra, cinc dotacions de bombers i quatre unitats del SEM, tres terrestres i un helicòpter medicalitzat, que van treballar conjuntament a l’escena del xoc en les tasques de rescat i atenció als ferits.
El funeral de la dona es va celebrar ahir.