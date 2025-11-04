SUCCESSOS

Un ferit greu en un xoc a la C-14 amb un vehicle andorrà implicat

L'accident, a dos quarts de quatre de la tarda, va obligar a tallar la carretera

Vehicles implicats.

Vehicles implicats.

Andorra la Vella

Una persona va resultar ferida greument ahir a la tarda en un accident de trànsit a la C-14, al punt quilomètric 135,10, a l’altura de Bassella, en la desviació cap a Solsona. El sinistre, que va tenir lloc pels volts de dos quarts de quatre, va implicar tres vehicles: un camió i dos turismes. Segons diversos testimonis, la víctima més afectada seria una persona gran que conduïa un turisme amb matrícula andorrana. L’home va ser evacuat en helicòpter medicalitzat fins a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

El conductor del cotxe andorrà va ser traslladat a l’hospital de Lleida

A més del ferit greu, l’accident va deixar dues persones més ferides de diversa consideració. Segons el Servei Català de Trànsit, dins dels tres vehicles hi havia quatre ocupants: dos en un dels cotxes, un en l’altre i un més al camió.

Fins al lloc dels fets es van desplaçar cinc dotacions dels bombers de la Generalitat, una patrulla dels mossos d’esquadra i quatre unitats del sistema d’emergències mèdiques (SEM), tres de terrestres i una d’aèria.

A conseqüència del xoc, la via va quedar tallada en ambdós sentits durant aproximadament una hora i mitja, fet que va provocar importants retencions. Posteriorment, es va habilitar un pas alternatiu per restablir la circulació i, hores després, la situació viària ja es va normalitzar.

ARRESTAT UN HOME PER VIOLAR LA PARELLA

Un home de 51 anys va ser arrestat divendres passat a Andorra la Vella per violar la parella, segons va informar la policia ahir. El detingut està acusat d’un delicte contra la llibertat sexual per la violació i d’un delicte contra la integritat física i moral per haver agredit la dona en una altra ocasió, indica el comunicat. La detenció es va produir per ordre de la Fiscalia, arran de la denúncia de la víctima de l’agressió.

DETINGUDA UNA CONDUCTORA ÈBRIA I CONTRA DIRECCIÓ

La policia va detenir dimecres a la nit una dona de 61 anys que conduïa en estat d’embriaguesa i contra direcció a Sant Julià de Lòria. La conductora va patir un accident a la sortida del túnel de la Tàpia i va donar una taxa d’alcoholèmia de 2,42 g/l. El sinistre es va saldar amb danys materials. Durant la darrera setmana, la policia ha detingut onze persones més per conducció sota els efectes de l’alcohol, incloses tres dones amb taxes superiors a 1,5 g/l.
