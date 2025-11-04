SUCCESSOS
Un ferit greu en un xoc a la C-14 amb un vehicle andorrà implicat
L’accident, a dos quarts de quatre de la tarda, va obligar a tallar la carretera
Una persona va resultar ferida greument ahir a la tarda en un accident de trànsit a la C-14, al punt quilomètric 135,10, a l’altura de Bassella, en la desviació cap a Solsona. El sinistre, que va tenir lloc pels volts de dos quarts de quatre, va implicar tres vehicles: un camió i dos turismes. Segons diversos testimonis, la víctima més afectada seria una persona gran que conduïa un turisme amb matrícula andorrana. L’home va ser evacuat en helicòpter medicalitzat fins a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
El conductor del cotxe andorrà va ser traslladat a l’hospital de Lleida
A més del ferit greu, l’accident va deixar dues persones més ferides de diversa consideració. Segons el Servei Català de Trànsit, dins dels tres vehicles hi havia quatre ocupants: dos en un dels cotxes, un en l’altre i un més al camió.
Fins al lloc dels fets es van desplaçar cinc dotacions dels bombers de la Generalitat, una patrulla dels mossos d’esquadra i quatre unitats del sistema d’emergències mèdiques (SEM), tres de terrestres i una d’aèria.
A conseqüència del xoc, la via va quedar tallada en ambdós sentits durant aproximadament una hora i mitja, fet que va provocar importants retencions. Posteriorment, es va habilitar un pas alternatiu per restablir la circulació i, hores després, la situació viària ja es va normalitzar.