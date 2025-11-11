Estadística
426 persones han obtingut la nacionalitat andorrana en el tercer trimestre
El 79,3% de les adquisicions del passaport són per sumar vint anys de residència
Un total de 426 persones han aconseguit la nacionalitat andorrana durant el tercer trimestre del 2025 en complir els requisits legals per obtenir el passaport d'Andorra, segons publica Estadística. L'informe indica que 214 persones tenen la nacionalitat amb plenitud de drets polítics i 211 la van adquirir de manera provisional. Una persona més va accedir a la nacionalitat provisional per raó de les funcions que exerceix.
Les 214 nacionalitzacions amb plenitud de drets polítics complets corresponen a 111 persones que van accedir-hi per naturalització, després de demostrar la renúncia a la nacionalitat d’origen, mentre que 103 ho van fer per via d’articles relacionats amb la nacionalitat andorrana d’origen.
Estadística exposa que el grup de nacionalitat provisional d'Andorra inclou 170 persones pendents de presentar la pèrdua de la nacionalitat d’origen, i 41 que hauran de confirmar la voluntat de conservar la nacionalitat andorrana després d’assolir la majoria d’edat i un any.
Els 111 nous andorrans per naturalització han complert els requisits en un 79,3% per haver completat vint anys de residència; el 18% per matrimoni; i el 2,7% per altres supòsits legals. Els casos per residència es reparteixen en 46,6% d’homes i 53,4% de done. Les nacionalitats d’origen més freqüents van ser l’espanyola (69,3%), argentina (9,1%), marroquina (6,8%) i francesa (4,5%), detalla Estadística. Les adquisicions per matrimoni, el 70,0% van correspondre a dones i el 30,0% a homes.