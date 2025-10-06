Interior
153 nous andorrans en el segon trimestre
Una persona va rebre el passaport andorrà per "l'exercici de les seves funcions"
Un total de 153 persones van adquirir la nacionalitat andorrana, durant el segon trimestre de l'any, segons publica Estadística. L'informe indica que 106 nous nacionals tenen plens drets i 46 van obtenir la nacionalitat amb reconeixement provisional, i destaca que una persona va rebre el passaport "en virtut de les seves funcions professionals".
Estadística assenyala que 103 dels nous andorrans han adquirit la nacionalitat per origen i els altres tres van acreditar la pèrdua de la seva nacionalitat anterior per accedir-hi per dret d’adquisició.
Les 46 nacionalitats provisionals s'han concedit fins que la persona interessada compleixi, dins del termini legal, el procediment de renúncia a altres nacionalitats. La normativa europea sobre estadístiques migratòries estableix que només es comptabilitzen les adquisicions de nacionalitat que impliquen un canvi efectiu de ciutadania i que afectin persones residents.
L'informe especifica que durant el segon trimestre només es van registrar tres adquisicions de nacionalitat: dues per residència i una per matrimoni. I precisa que el 66,7% dels nous andorrans per residència són homes i el 33,3% dones, procedents principalment d’Argentina, Cuba i Perú. En el cas de la nacionalitat per matrimoni, els beneficiaris van ser exclusivament homes.
