Esquí alpí
Levi obre el curs a la Copa del Món per a Carla Mijares i Bartumeu Gabriel
Cande Moreno debutarà a St. Moritz al desembre i Jordina Caminal segueix amb la posada a punt
Part de l'equip d'esquí alpí de la FAE que competirà aquesta temporada a la Copa del Món ja té aquest cap de setmana el primer repte. Serà a Levi (Finlàndia), amb la presència de Carla Mijares i Bartumeu Gabriel, que enceten el nou curs amb il·lusió i optimisme, mentre que Cande Moreno farà la primera prova del circuit mundial a St. Moritz el 12, 13 i 14 de desembre i Jordina Caminal, operada aquest estiu de l'esquena, segueix amb una posada a punt específica per arribar a mitjan desembre amb garanties. Serà la temporada que hi haurà més representació andorrana a les Copes del Món -cinc esquiadors amb Joan Verdú- tot i que Bartu Gabriel, en principi, només farà la prova de Levi i Caminal dependrà de la seva evolució i dels resultats a Copa d'Europa. El director tècnic d'alpí de la FAE, Roger Vidosa, ha explicat que “l’equip arriba amb molt bona preparació” i que “aquest any tothom ha fet els deures”.
ESPORTS
Marc Basco