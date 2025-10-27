ESQUÍ ALPÍ
Verdú obre el curs amb una 12a posició
L’esquiador frega el Top-10 a la cursa inicial a Solden en una jornada marcada per les males condicions
Joan Verdú va encetar la temporada de la Copa del Món amb una 12a posició a Solden (Àustria), al gegant inaugural del circuit mundial. En una jornada complicada per les situacions meteorològiques, especialment amb el vent, i també amb poca visibilitat i neu, l’esquiador de la FAE va fer una cursa intel·ligent per sumar els primers punts i arrencar la temporada amb bones sensacions, tenint en compte, a més, que la d’ahir va ser la seva primera carrera amb Van Deer, la seva nova marca després de 12 anys amb Head.
“Aquesta pista mai se m’ha donat especialment bé, així que un 12è lloc està bé”
Verdú arrencava amb el dorsal 18, i va fer una primera baixada sòlida tot i les condicions complicades per signar el 12è millor temps a 1”34 de Marco Odermatt, el més ràpid a l’inici. A la segona de les baixades, que es va haver d’endarrerir una hora a causa de la meteorologia, l’esquiador de la FAE arrencava el 19è en una pista amb les condicions canviants, va arrencar bé situant-se primer a l’inici, però posteriorment va perdre un pèl de temps per culpa d’una errada fins a creuar l’arribada en cinquena posició. Finalment, un cop van baixar tots els esquiadors, Verdú va finalitzar en 12è lloc amb un temps total d’1’57”39, que va deixar-lo a 1”36 del vencedor, que va ser el suís Marco Odermatt. Amb la 12a posició, a més, va sumar 22 punts per a la classificació general de la Copa del Món de gegant.
L'esquiador suma 22 punts a la general i tornarà a la competició en un mes
Després de la cursa a terres austríaques, Verdú va manifestar que “primera carrera de la temporada acabada, era una situació especial, sempre amb la primera carrera” i va agregar que “la méteo avui era molt difícil, també el canvi de marca... hi havia molts dubtes”. Entrant en detalls, l’esquiador va admetre que “faig un error molt greu a la segona mànega amb què quasi vaig a terra, però la resta de la mànega era bastant correcta”, a més d’afegir que “estic content perquè sé que encara puc donar més gas, però són punts molt importants”. Per últim, i pensant en la general, va confessar que “aquest any m’he proposat ser molt més constant i sòlid, no jugar-me-la tant, que la temporada passada em van costar molt car tants abandonaments i zero punts”, i va cloure que “això és molt llarg, queden moltes carreres, aquesta pista mai se m’ha donat especialment bé, així que un 12è lloc està bé”.
La Copa del Món de gegant s’atura ara un mes i no tornarà fins a finals de novembre. El circuit mundial aterrarà el divendres 28 de novembre als Estats Units, concretament a Copper Mountain, i el diumenge 7 de desembre hi haurà la tercera cursa també a terres nord-americanes, en aquest cas a Beaver Creek.