Cultura
Andorra serà la seu de les XIII jornades transpirinenques de la pedra seca
Les inscripcions per presentar resums de ponències estan obertes fins al 15 de juny
Andorra acollirà les XIII jornades transpirinenques de la pedra seca del 14 al 16 de novembre. Un esdeveniment enfocat en la promoció, conservació i transmissió d'aquesta tècnica, i on participaran persones expertes i artesanes de la pedra seca. Les jornades són organitzades pel departament de Patrimoni Cultural del ministeri de Cultura conjuntament amb l'associació de la pedra seca i l'arquitectura tradicional i els socis del projecte de cooperació transpirinenca interreg POCTEFA Petra. El projecte està cofinançat al 65% per la Unió Europea, amb l'objectiu de la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra.
Inscripcions obertes fins el 15 de juny
Avui s’ha obert el termini per presentar resums de ponències per a aquestes jornades en temàtiques com la recerca, la formació i l’ús de tècniques i materials tradicionals. Govern apunta que els resums es poden enviar abans del 15 de juny. També estan obertes les inscripcions gratuïtes per participar com a assistents.