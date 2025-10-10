ECONOMIA
La importació de carburant cau respecte al mes passat
La importació de carburants al setembre es manté igual que fa un any, però cau respecte al mes passat. En comparació amb l’agost, les dades d’importacions de carburants durant el setembre mostren una variació negativa del 8,1%. El fuel domèstic puja un 91,2%, i el gasoil de locomoció i la gasolina sense plom tenen variacions negatives del 18,6% i 15,1%, respectivament. En comparació amb l’any passat la importació ha pujat fins als 163 milions de litres.