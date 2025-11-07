Mobilitat
L'Associació de Taxistes critica que amb l'arribada d'Uber "s'està jugant amb el pa de 70 famílies"
El president, Victor Ambor, explica que "Govern sempre ens ha dit que ells no sabien res"
L'Associació de Taxistes d'Andorra (ATA), a través del president, Victor Ambor, critica que amb l'arribada d'Uber a Andorra "s'està jugant amb el pa de 70 conductors" i, per tant, "de les seves famílies". Segons ha explicat en declaracions a l'ANA, l'arribada de la multinacional provoca "incertesa" dins del sector, ja que farà que aquests professionals "quedin en una situació més justa encara". "Entre que ens van posar els autobusos gratuïts, els comunals i els de Govern, van ampliar les línies i que van allargar l'horari per les nits, cada vegada ens estan reduint més", sosté.
Ambor explica que la possible arribada d'Uber "la venim escoltant des de l'estiu o la primavera", i des de fa temps que "hem demanat a Govern" sobre aquest tema i "sempre ens ho han negat", que "ells no sabien res".
