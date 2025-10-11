GUARDIOLA DE LA CASS
El fons de les pensions creix en 29 milions al setembre i frega els 1.920
El fons de reserva de jubilació (FRJ) de la CASS ha registrat un increment significatiu durant el mes de setembre. Segons l’informe mensual fet públic dijous passat, el fons ha guanyat 29,1 milions d’euros i arriba als 1.917 milions, en comparació amb els 1.887,9 milions acumulats a l’agost.
D’aquesta xifra total, 548,7 milions corresponen als rendiments generats per les inversions, mentre que 456,4 milions provenen de les aportacions excedents de la branca de jubilació de les cotitzacions dels assegurats.
Afavorit per les baixades del tipus d’interès de la FED
L’entitat atribueix la rendibilitat positiva del mes a l’“inici de les baixades dels tipus d’interès per part de la Reserva Federal dels Estats Units (Fed)”, una dinàmica que ha afavorit tant els mercats borsaris com la renda fixa internacional. El rendiment de les inversions durant aquest any se situa en el 4%, un resultat que consolida la recuperació del fons després de períodes d’inestabilitat.
Pel que fa a la composició de la cartera, el FRJ manté un 63,3% dels actius en renda fixa i monetària, un 30,2% en renda variable i un 6,5% en altres instruments. El rendiment acumulat dels darrers dotze mesos ha estat del 5,3%, mentre que en els últims cinc anys s’ha enfilat fins al 22,8%.
El fons destaca que la rendibilitat acumulada des del 2012 (46,1%) continua superant àmpliament la inflació registrada al país (25,5%), tal com estableix la legislació vigent per garantir la sostenibilitat del sistema públic de pensions.