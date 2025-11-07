Transports
Esgotat l'ajut de 750.000 euros per a la compra de vehicles elèctrics
L'executiu ha aprovat 131 sol·licituds en aquesta matèria aquest 2025
El programa e-Engega, impulsat pel Govern d’Andorra per fomentar la compra de vehicles elèctrics i híbrids endollables, ha esgotat el pressupost de 750.000 euros previst per al 2025, després d’aprovar 131 sol·licituds. La Secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat ha fet un balanç “molt positiu” del pla, que ha contribuït a renovar el parc automobilístic i afavorir una mobilitat més eficient i sostenible.
El paquet d’ajuts, obert el 3 d’abril, ha permès la compra de 93 turismes 100% elèctrics –tres dels quals són taxis–, 23 híbrids endollables i 6 furgonetes elèctriques, a més de diversos ciclomotors i motocicletes elèctriques.
NACIONAL
L’ajut al cotxe elèctric i híbrid de l’executiu es prorroga fins al 6 de desembre
Dolors Moreno
Els vehicles 100% elèctrics han concentrat el 82,4% de les sol·licituds i el 90,8% de l’import total atorgat, amb una inversió aproximada de 680.000 euros. D’aquesta quantitat, 206.000 euros s’han destinat a vehicles comercials com taxis i furgonetes, que circulen diàriament i tenen un impacte més directe en la reducció d’emissions.
Els turismes elèctrics (categoria M1) han representat el 71% de les demandes i el 78% del pressupost subvencionat, mentre que els híbrids endollables han suposat un 17,5% de les sol·licituds i un 9% de l’import total.
Tot i una lleugera davallada de peticions respecte al 2024 (de 150 a 131), el programa manté un alt nivell d’interès, sobretot entre professionals del transport i empreses, i consolida l’aposta del Govern per la transició energètica i la mobilitat neta.
NACIONAL
Govern destina 2,7 milions d'euros en ajuts pels programes Renova i E Engega
Blanca Castellví