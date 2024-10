L’ajut al cotxe elèctric i híbrid de l’executiu es prorroga fins al 6 de desembre

El pla d’ajut a l’adquisició de vehicles elèctrics i híbrids, el rebatejat aquest any com a e-Engega, tenia com a data límit de recollida de sol·licituds el 15 de novembre però el Govern ha decidit prorrogar-la fins al 6 de desembre. Encara hi ha partida –sobre el 30% dels 750.000 euros dedicats aquest exercici– i la voluntat és recollir totes les transaccions que s’hagin pogut iniciar a la Fira. De fet, segons va explicar el director del departament d’energia i transports, Carles Miquel, ja s’ha notat una revifada després de l’exhibició de vehicles a la mostra multisectorial d’Andorra la Vella amb cinc sol·licituds rebudes entre dilluns i ahir dimarts.

“Se subvencionaven altres conceptes que desvirtuaven la voluntat del programa”

“Es diu que la gent no creu en els vehicles elèctrics, però la gent hi creu” Carles Miquel, Director d’energia i transports



Les subvencions recollides al programa tradicionalment s’han esgotat abans que s’acabés la convocatòria. Aquest any està sent complicat als concessionaris amb vendes a la baixa però Miquel atribueix el menor ritme d’atorgament d’ajuts als canvis que es van introduir per tal de centrar el suport públic estrictament en el foment dels vehicles verds. “Se subvencionaven altres conceptes que desvirtuaven la voluntat pròpia del programa”, va apuntar Miquel. Per exemple, el desballestament de vehicles antics per contribuir a la renovació del parc automobilístic, que s’ha tret.

Enguany les subvencions són estrictament per l’adquisició de vehicles elèctrics purs o híbrids endollables i, a més, s’ha retallat la quantia que s’injecta a cada sol·licitant amb l’objectiu d’arribar a més compradors. La subvenció és d’un màxim de 6.000 euros per als turismes elèctrics purs i de 3.000 euros per als híbrids endollables. I Miquel va assegurar que les dades rebaten el missatge que “la gent no creu en els vehicles elèctrics, la gent hi creu”. La voluntat del Govern és que la resposta pugui arribar a superar anteriors convocatòries i per això “allarguem el programa el màxim possible” responent també a la demanda dels concessionaris i dels mateixos usuaris.

Els punts de venda van fer un balanç satisfactori de la Fira, millor que el de l’any anterior, després de mesos en què les dades de matriculacions acumulen caigudes. Però tal com va puntualitzar Pere Betriu, president de l’AIVA, l’associació que aplega els punts de venda, a la mostra es fan contactes que es formalitzen en les setmanes següents i d’aquí que s’hagi demanat estendre tres setmanes més el programa. La línia d’ajuts també beneficia els vehicles de transport de mercaderies elèctrics purs, que poden arribar a 18.000 euros, i als híbrids endollables, amb 4.500 euros. A la contribució pública s’hi sumen les que hi destinen els punts de venda.

L’executiu donarà les xifres definitives un cop s’acabi la convocatòria. La del 2023 va subvencionar 115 vehicles amb una partida global atorgada de 712.871,05 euros. El 2023 també tenia suport econòmic públic un desballestament, associat a la compra d’un vehicle eficient energèticament o no lligat a cap compra.