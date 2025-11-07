Cultura
Una delegació de Cultura visita el museu etnològic de València per buscar models de referència
La ministra Mònica Bonell i l'equip han descobert l'estructura i el projecte expositiu del centre
Una delegació institucional andorrana encapçalada per la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha visitat aquesta setmana el Museu Valencià d’Etnologia de la Diputació de València (ETNO), amb l’objectiu de conèixer de primera mà el seu funcionament com a model de referència per al projecte del nou museu nacional que Andorra té en fase d’estudi. Bonell ha estat acompanyada pel director de Promoció Cultural, Joan Marc Joval; el director de Política Lingüística, Joan Sans, i Eva Arasa, coordinadora del projecte museístic, tal com ha informat el mitjà Valencia News.
NACIONAL
A qui importa el museu?
Ignasi de Planell
Rebuts pel diputat de Cultura valencià, Paco Teruel, i pel director del museu, Joan Seguí, la delegació andorrana ha pogut recórrer les instal·lacions i conèixer en detall el plantejament de l’exposició permanent No és fàcil ser valencià, així com els projectes de conservació, exposicions temporals, propostes didàctiques i l’impacte social del centre, especialment des que va rebre el guardó de Museu Europeu de l’Any (EMYA) el 2023.
Durant la trobada, els responsables valencians han exposat les metodologies de treball i l’organització museística vinculada a l’àrea de Cultura de la Diputació, mentre que la delegació andorrana ha compartit l’interès de traslladar elements inspiradors d’aquest model al futur museu nacional. El diputat Paco Teruel ha expressat la seva satisfacció pel fet que l’ETNO pugui esdevenir un exemple útil per a altres territoris que volen impulsar equipaments culturals amb vocació pública i transformadora.