Avís groc per acumulació de neu i vent demà
Les temperatures màximes cauran un parell de graus respecte a les d'avui
El servei meteorològic d'Andorra ha activat l'avís groc per acumulació de neu i forts vents demà. L'alerta per vent estarà vigent entre les sis del matí i les nou de la nit al conjunt del Principat, amb ratxes de fins a 70 quilòmetres per hora en altitud. L'avís per neu només estarà actiu a la zona nord entre les tres de la matinada i les dotze de la nit de demà. El servei meteorològic apunta que el tàlveg pot deixar gruixos de fins a 25 centímetres de neu nova a 2.500 metres i 10 centímetres a 2.000 metres.
Les temperatures mínimes es mantindran respecte a les d'avui, amb valors de 5 graus a Andorra la Vella o 2 a 1.500 metres, mentre que els valors màxims es quedaran més frenats, i el termòmetre no superarà els -2 graus al Pas o els 12 a la capital.
