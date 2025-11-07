Habitatge
Andorra Endavant reclama completar les dades de lloguer i critica l’inacció del comú d’Escaldes
La formació aprova la plataforma Sicar i vol convertir-la en una eina pública "per orientar les polítiques d'habitatge"
Andorra Endavant ha tornat a insistir en la importància de fer pública la informació sobre els contractes de lloguer per zones "per oferir una visió real del mercat immobiliari andorrà". El grup destaca que la plataforma Sicar, impulsada pel ministeri i alimentada amb dades dels comuns, ja recull un 16% dels contractes actius del país. Tot i considerar-ho un bon inici, adverteixen que "encara queda molta feina per fer per aconseguir una fotografia completa del sector".
NACIONAL
De 7,8 a 18 euros el metre quadrat
Dolors Moreno
El grup lamenta especialment que el comú d’Escaldes-Engordany, amb el suport de Concòrdia, encara no hagi facilitat les seves dades. "Sense aquesta informació, el panorama és incomplet i el treball conjunt queda coix", afirmen. També alerten de l’efecte crida que generen els pocs anuncis de lloguer disponibles a preus desproporcionats i defensen que, en realitat, la majoria dels contractes es troben dins d’una forquilla raonable. Per això, reclamen que la plataforma sigui pública i consultable per la ciutadania i insten el Govern d'Andorra i els comuns a completar el projecte "per garantir la transparència i una millor planificació en matèria d’habitatge".