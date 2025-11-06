PS
Vela demana dades sobre les prejubilacions en el marc de la reforma de la funció pública
La presidenta del grup socialdemòcrata vol conèixer si hi ha hagut un increment de baixes coincidint amb les negociacions del nou sistema retributiu
La presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha registrat una demanda d’informació al Govern d'Andorra per conèixer el nombre de treballadors públics que s’han acollit a la prejubilació durant el període de negociació de la reforma retributiva de la funció pública, que va culminar el passat 8 d’octubre amb la signatura de l’acord entre el Govern i els sindicats.
La petició reclama el detall de les prejubilacions desglossat per ministeris i taules salarials, amb l’objectiu d’avaluar l’impacte real d’aquestes sortides en el context de la reforma. Vela considera que la informació és clau per garantir la transparència i per valorar si hi ha hagut un augment significatiu de baixes en determinats departaments.