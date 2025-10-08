Funció Pública
Espot defensa que amb la pujada salarial dels funcionaris "assolim allò que creiem que us mereixeu"
El cap de Govern ha signat aquesta tarda el document en presència dels representants dels treballadors
L'entesa Govern-funcionaris s'ha escenificat aquesta tarda amb la signatura del document per part del cap de Govern, Xavier Espot, després que els darrers dies ja l'hagin rubricat els representants dels treballadors. Si que estaven a la sala de premsa els líders sindicals, als quals s'ha dirigit Espot en una breu intervenció abans de donar pas al ministre de Funció Pública, Marc Rossell, que ha detallat l'acord. Espot ha defensat que l'acord, que suposa una pujada salarial mitjana del 10 per cent, "no és cap favor, el que fem és assolir allò que creiem que us mereixeu".
La primera mesura que ja s'ha aprovat avui és el pagament d'una prima de productivitat als funcionaris amb almenys 7 anys de carrera a l'administració i que se'ls abonara properament. Suposarà un desemborsament de 3 milions d'euros.
La primera part de l'actualització de les graelles es contemplarà en el projecte de llei de pressupost del 2026. No suposarà, doncs, una llei específica. Aquest increment suposa 12,8 milions que es repartirà en dos exercicis. 700.000 euros més es dedicaran a revaloritzar triennis, que ara mateix estan en 129 euros.
