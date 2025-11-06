Dades
La població estacional assoleix 5,2 milions de persones
La xifra equival a una mitjana de 57.367 persones diàries
La població estacional registrada a Andorra durant el tercer trimestre del 2025 i que Estadística calcula agrupant turistes, excursionistes i treballadors temporers ha estat de 5.163.852 persones. Aquesta xifra suposa un increment del 0,8% en relació amb el mateix període de l’any anterior, consolidant la tendència de creixement moderat de la presència temporal al país. Pel que fa a la població flotant, que inclou residents, població estacional i vinculada (treballadors i estudiants que no pernocten al país), s'han comptabilitzat un total de 4.314.868 persones, el que suposa un creixement del 3,8% respecte a l'any anterior.
De mitjana, hi ha hagut 57.376 persones diàries presents al territori, l’equivalent al 64,7% de la població resident estimada el 30 de setembre, que era de 88.649 persones. En termes d’“equivalència a temps complet”, la població equivalent s’ha situat en 135.718 persones, un 2,9% més que el tercer trimestre del 2024.
L’informe també apunta que el nombre de visitants creix principalment durant els mesos d’estiu i d’hivern, coincidint amb les temporades turística i d’esquí.
Aquest augment reflecteix una major activitat turística i laboral al Principat, especialment en els mesos de juliol i agost, i consolida la importància del sector com a motor econòmic
