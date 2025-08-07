Estadística
La població estacional augmenta a 3 milions durant el segon trimestre
La xifra equival a una mitjana mensual de 37.600 persones diàries
La població estacional, que Estadística calcula agrupant turistes, excursionistes i treballadors temporers, ha augmentat durant el segon trimestre del 2025. L'informe apunta que el total de població estacional ha arribat fins a les 3.383.966 de persones. Una xifra que equival a una mitjana mensual de 37.600 persones presents al territori durant el període analitzat. La població estacional en equivalència a temps complet ha augmentat un 9,8% respecte al segon trimestre de 2024, quan es van registrar 34.251 persones, que representa un augment de 3.349 persones.
La població flotant, que suma residents, població estacional i vinculada (treballadors i estudiants que no pernocten al país) també ha registrat un augment durant el segon trimestre d'enguany, situant-se en 2.810.356 persones, xifra que representa un creixement del 18,7% en comparació amb el mateix període de l'any anterior. La població equivalent (un càlcul que es realitza per a estimar quin seria el total de població anual resident que generaria la necessitat de recursos que requereixen els residents més els no residents que visiten el país) és de 120.266 persones, una dada que suposa un augment del 7,3%, respecte el segon trimestre de 2024.