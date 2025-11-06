HABITATGE
L'USdA titlla "d'irreals" les xifres sobre l'arrendament de Govern
Ubach afirma que la majoria dels pisos superen els 2.000 euros
La Unió Sindical d’Andorra (USdA) no comparteix les dades que ha presentat avui la ministra Conxita Marsol sobre el preu dels lloguers i lamenta que l’executiu defensi “a capa i espasa” que la situació del país és bona. Segons el secretari general, Gabriel Ubach, és impossible trobar habitatges per sota dels 2.000 euros i assenyala el Govern com a màxim responsable de la situació. “Les polítiques de DA han afavorit l’especulació i la pujada de preus”, ha lamentat.
Ubach ha reiterat que mesures com la Llei de la Inversió Estrangera o la Llei Òmnibus han contribuït a l’augment dels preus a causa de l’especulació i ha criticat que “ningú hagi sortit a disculpar-se per aquestes mesures”.
NACIONAL
El preu mitjà dels lloguers signats aquest any és de 1.338 euros
Dolors Moreno
El líder sindical ha demanat també que s’aturi la descongelació dels arrendaments i ha recordat que es convocaran manifestacions per evitar que “el jovent, la gent gran i la classe treballadora siguin expulsats del país”.