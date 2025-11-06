SISTEMA DE REGISTRE DELS ARRENDAMENTS
El preu mitjà dels lloguers signats aquest any és de 1.338 euros
La plataforma es nodreix per ara amb dades de 4.300 contractes i sense la informació d'Escaldes
La ministra i el secretari d'Estat d'Habitatge, Conxita Marsol i Jordi Puy, acaben de presentar el Sistema d'Informació de Contractes d'Arrendament (SICAR), l'eina informàtica que es nodreix amb les dades dels lloguers vigents que estan aportant els comuns i que encara resta pendent de la informació d'Escaldes. Ara mateix s'han introduït 4.300 contractes, "una mostra molt important", ha remarcat Marsol, però també "d'una representativitat relativa tenint en compte que hi ha 20.000 llars de lloguer". Però és especialment valuosa per constatar quins preus tenen els nous arrendaments: la meitat d'aquests 4.300 contractes introduïts s'han signat els darrers tres anys. El preu mitjà dels firmats aquest 2025 està en 1.338 euros. I es constata el doble escenari del mercat: els contractes de més de 5 anys (prorrogats) paguen de mitjana 7,8 euros per metre quadrat, mentre que el dels firmats aquest any supera els 18 euros.
Els comuns estan introduint de manera progressiva la informació i les majors dificultats són entrar les de contractes més antics, per això el major percentatge de contractes nous. La taca és la d'Escaldes que n'ha introduït zero; la ministra Marsol ha assenyalat que hi ha una obligació legal i que els arguments donats per la corporació fins ara són les dificultats tècniques.
Notícia pendent d'ampliació