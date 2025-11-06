Cooperació
Ajuts de 9.000 euros als joves per a voluntariats internacionals
El projecte serà finançat per l'executiu i l'Associació Carnet Jove i la idea és que es facin a l'Àfrica i a l'Amèrica del Sud
El Govern d'Andorra –a través dels ministeris d’Afers Exteriors i de Cultura, Joventut i Esports– i l’Associació Carnet Jove, augmentaran el pressupost fins als 9.000 euros per finançar els programes de voluntariat internacional de la campanya 2025-2026, gràcies a un conveni de col·laboració. Així ho anunciaran aquest dissabte dia 8 de novembre en una jornada dedicada al voluntariat i als programes de cooperació internacional impulsats per les ONG del país, segons ha informat l'executiu a través d'un comunicat. L’activitat tindrà lloc de 10 a 13 hores a Ingeni Coworking, a Escaldes-Engordany, i cal inscriure’s prèviament a través del web de Carnet Jove.
L’objectiu és acostar als joves les oportunitats de participar en projectes solidaris arreu del món i fomentar la seva implicació en accions de cooperació.
El programa ofereix quatre ajuts de 1.400 euros per cobrir part de les despeses de transport, allotjament i manutenció dels participants en projectes de cooperació internacional, que se celebren principalment a Àfrica i Amèrica del Sud. Els ministeris i l’associació financen el programa a parts iguals, amb 3.000 euros cadascun, reafirmant el seu compromís amb la formació en valors solidaris i la participació juvenil.