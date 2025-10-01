Solidaritat

Carnet Jove amplia els ajuts al voluntariat internacional i impulsa noves accions solidàries

Les candidatures es podran presentar fins al 28 de novembre

Carnet Jove posa en marxa una nova campanya d'ajuts per al voluntariat.

El Carnet Jove ha posat en marxa una nova edició de la campanya de voluntariat i cooperació amb l’objectiu de promoure la implicació activa dels joves en iniciatives solidàries, tant dins com fora del país. La proposta compta amb el suport del ministeri de Cultura, Joventut i Esports, a través de l’àrea de Promoció de la Joventut i el Voluntariat, i del ministeri d’Afers Exteriors.

Com a principal novetat d’enguany, s’amplia el nombre d’ajuts disponibles per participar en projectes de voluntariat internacional, que passen de tres a quatre. Cada ajut és de 1.400 euros i cobreix parcialment les despeses de transport, allotjament i manutenció en iniciatives que es duen a terme en països com Madagascar o Bolívia. Les candidatures es poden presentar fins al 28 de novembre a través del web carnetjove.ad/voluntariat. Les entrevistes de selecció es faran els dies 11 i 12 de desembre i la resolució es comunicarà el dia 19 del mateix mes.

La campanya manté també l’aposta pel voluntariat local, amb més de 30 propostes d’entitats i projectes al país, pensades per afavorir el desenvolupament de competències personals i socials dels joves participants. Per donar a conèixer aquestes oportunitats i crear espais de trobada, s’organitzarà una jornada dedicada al voluntariat el proper 8 de novembre a l’espai Ingeni Coworking d’Escaldes-Engordany.

El Carnet Jove promou un concurs per reconèixer públicament la tasca de joves voluntaris andorrans. Aquesta iniciativa vol posar en valor històries inspiradores i contribuir a la difusió del voluntariat com una eina de transformació i solidaritat. Des de l’inici del projecte, set joves han participat en experiències internacionals, generant un impacte positiu a les comunitats d’acollida, segons destaca l’entitat.

