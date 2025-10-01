Solidaritat
Carnet Jove amplia els ajuts al voluntariat internacional i impulsa noves accions solidàries
Les candidatures es podran presentar fins al 28 de novembre
El Carnet Jove ha posat en marxa una nova edició de la campanya de voluntariat i cooperació amb l’objectiu de promoure la implicació activa dels joves en iniciatives solidàries, tant dins com fora del país. La proposta compta amb el suport del ministeri de Cultura, Joventut i Esports, a través de l’àrea de Promoció de la Joventut i el Voluntariat, i del ministeri d’Afers Exteriors.
Com a principal novetat d’enguany, s’amplia el nombre d’ajuts disponibles per participar en projectes de voluntariat internacional, que passen de tres a quatre. Cada ajut és de 1.400 euros i cobreix parcialment les despeses de transport, allotjament i manutenció en iniciatives que es duen a terme en països com Madagascar o Bolívia. Les candidatures es poden presentar fins al 28 de novembre a través del web carnetjove.ad/voluntariat. Les entrevistes de selecció es faran els dies 11 i 12 de desembre i la resolució es comunicarà el dia 19 del mateix mes.
La campanya manté també l’aposta pel voluntariat local, amb més de 30 propostes d’entitats i projectes al país, pensades per afavorir el desenvolupament de competències personals i socials dels joves participants. Per donar a conèixer aquestes oportunitats i crear espais de trobada, s’organitzarà una jornada dedicada al voluntariat el proper 8 de novembre a l’espai Ingeni Coworking d’Escaldes-Engordany.
El Carnet Jove promou un concurs per reconèixer públicament la tasca de joves voluntaris andorrans. Aquesta iniciativa vol posar en valor històries inspiradores i contribuir a la difusió del voluntariat com una eina de transformació i solidaritat. Des de l’inici del projecte, set joves han participat en experiències internacionals, generant un impacte positiu a les comunitats d’acollida, segons destaca l’entitat.