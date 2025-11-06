Mobilitat
Primera nevada de la temporada
Mobilitat manté la fase groga activada per passar el port d'Envalira
La primera nevada de la temporada complica la circulació en les zones altes d'Andorra i ha tenyit de blanc les estacions d'esquí i les muntanyes del nord. Les imatges de les càmeres de Grandvalira, Arcalís i Pal Arinsal mostren les pistes cobertes de neu amb les precipitacions de les últimes hores, que han parat a mig matí i que es revifaran a la tarda.
L'afectació a les carreteres ha fet que Mobilitat hagi mantingut activada fins a mig matí la fase groga per transitar a la General 2 a partir de Soldeu fins al Pas de la Casa, per la General 3 per accedir a Arcalís i a la General 4 per passar el coll de la Botella. Al migdia les restriccions per circular es limiten a la General 2 al pas pel port d'Envalira.
Les previsions s'han complert i la neu ha començat a caure a primera hora del matí en cotes altes, el que ha obligat el servei de Mobilitat a imposar l'obligació de circular amb equipaments d'hivern per part de la xarxa viària del nord del Principat. El servei de Meteorologia indica que les precipitacions han portat "la primera nevada consistent" i el dia més plujós d'aquesta tardor i anuncia que hi pot haver una "possible pausa al migdia i a la tarda continuarà plovent, amb una cota de neu que remuntarà entre els 1.800 i 2.000 metres".
