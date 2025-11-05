Meteo

Avís groc per tempestes i nevades demà

Andorra la Vella

El servei meteorològic ha activat l'avís groc per tempestes, acumulació de pluja i nevades al llarg del dia de demà i fins a la matinada del divendres. L'avís per tempestes estarà actiu entre les sis del matí i les dotze del migdia al conjunt del país, mentre que el de pluja s'activarà a les tres de la matinada de demà, i s'allargarà fins a les sis del matí de divendres. El de neu només estarà actiu a la zona nord del país, però en les mateixes hores que l'avís groc per pluja. 

L'episodi es dividirà en dues parts. El matí, les precipitacions seran intenses, amb possible activitat elèctrica entre les sis i les dotze del migdia al conjunt del Principat, i la cota de neu que baixarà fins als 1.700 metres a la tarda, amb acumulacions encara per determinar, segons apunta el servei meteorològic. A la nit, la cota remuntarà fins als 2.000 metres, però les precipitacions es mantindran fins a la matinada del divendres, dia en què el sol tornarà a guanyar protagonisme abans de deixar pas a una altra pertorbació que afectarà Andorra dissabte, i que farà baixar la cota de neu fins als 1.900 metres.

