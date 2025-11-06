Cultura
12 obres opten al premi Fiter i Rosell de novel·la a la 47a Nit literària andorrana
La gala serà el 20 de novembre
El pròxim 20 de novembre se celebrarà al Casino UNNIC d’Andorra la Vella la 47a Nit literària andorrana, amb la participació de 58 obres. L’acte, que comptarà amb les principals autoritats del país, inclourà el lliurament dels premis de les diferents categories.
El Premi Fiter i Rossell de novel·la ha rebut 12 obres, el Premi CREAND de poesia 11, i el Premi MoraBanc de contes i narracions 9. El Premi Manuel Cerqueda Escaler de novel·la curta, el Premi CREAND de teatre i el Premi Andorra d’assaig literari compten cadascun amb 7 treballs.
El Premi Laurèdia de periodisme ha rebut 3 obres, mentre que el Premi Juli Verne de ciència-ficció i fantasia, ara patrocinat pel Comú d’Escaldes-Engordany, n’ha rebut 2.
El Premi Principat d’Andorra d’investigació científica es convoca cada dos anys i tornarà el 2026. Els autors premiats estan citats a les 19 h, i els convidats, a partir de les 19.30 h, per celebrar una nova edició que reafirma la vitalitat literària del país.