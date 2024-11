Nil Forcada triomfa a la Nit Literària

L’escriptor Nil Forcada Vives ha estat el gran guanyador de la Nit Literària Andorrana. Forcada ha rebut el Premi Fiter i Rossell de novel·la, el més important de l’esdeveniment, per l’obra Tolls, i també s’ha endut el Premi Andorra d’assaig literari per l’obra Teoria del ridícul. “Estic molt feliç, no m’ho crec encara, estaré dos mesos inaguantable”, va dir Forcada. L’autor va rebre els dos guardons ahir a la nit, en la 46a edició de la Nit Literària Andorrana que va organitzar el Cercle de les Arts i de les Lletres al Palau de Gel, a Canillo. El Premi Fiter i Rossell de novel·la tenia una dotació de 10.000 euros, mentre que el d’assaig literari era de 3.000.

Aureli Trujillo ha guanyat el Premi Grandalla de Poesia Creand Crèdit Andorrà. Et donaré tots els silencis és el títol del recull de poemes que ha portat Aureli Trujillo a repetir com a primer premi d’aquesta categoria, després de cinc anys. L’autor defineix l’obra “com un passeig pels viaranys de la memòria i l’oblit. De la mà del temps es planteja un diàleg amb el silenci, amb el mar i les gavines com a rerefons, així com de la mà de la pluja als jardins o de la lluna en la nit esglaiada. Tot això, fent estada en les relacions humanes a través de la paraula. Trujillo s’ha imposat davant les vuit obres presentades a la categoria de poesia i ha rebut una dotació de 3.500 euros.

Manuel Güell ha rebut el Premi de Teatre 50è Aniversari Creand Crèdit Andorrà. L’obra Minuet als peus de la tomba de Rosseau aborda una trobada imaginària de set dones relacionades amb Rousseau. Entre elles parlen de la seva relació amb el filòsof, però també sobre la societat, l’educació i la política, sota una mirada que potencia el punt de vista femení, ja que a l’obra presentada elles en són les protagonistes. L’autor explica que la idea “prové d’uns viatges que vaig fer amb uns amics resseguint la vida i petjada del filòsof Rousseau. De fet, cada escena es desenvolupa en un dels llocs on vam viatjar”. Güell ha estat escollit entre les set propostes que es van presentar per a aquest guardó, valorat en 3.500 euros.

Pel que fa al Premi Lauredià de periodisme, dotat pel comú de Sant Julià de Lòria, s’ha dividit en dues categories. El premi de mitjans audiovisuals, dotat amb 1.250 euros, s’ha entregat al realitzador Xavier Fajardo Montero de Radiotelevisió d’Andorra, per Les llums del Madriu. D’altra banda, s’ha atorgat el premi de Treballs publicats en suport paper, de 1.250 euros, a Andrés Luengo del diari Bondia per Serrano ordenat.

El Premi MoraBanc de contes i narracions, dotat pel mateix banc amb 4.500 euros, ha estat per al barceloní F. Xavier Ambrós Huguet per la seva creació El fil de la vida.

Finalment, el Premi Juli Verne de ciència-ficció i fantasia dotat per Grup Maestre amb 2.000 euros no s’ha dotat. Tampoc s’ha lliurat el Premi Manuel Cerqueda Escaler de novel·la curta dotat per Andbank amb 6.800 euros. Tot i això, en aquest cas el jurat ha decidit dotar dos accèssits de 2.500 euros a Alexandra Sanz pel treball El dinar dels Casats i per a Albert Ginesta amb l’obra Arlet. I per acabar, el Premi Principat d’Andorra d’investigació històrica dotat pel Consell General de les Valls d’Andorra amb 10.000 euros tampoc s’ha dotat, però sí que s’ha repartit un accèssit de 5.000 euros per a Laia Bautista Servat, amb L’evolució del Carnaval a Encamp.