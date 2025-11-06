PRESSUPOST
100 persones paguen el 25% de l'IRPF
Lladós ha matisat les declaracions de Naudi, que va parlar de 10 residents aportant aquesta quantitat
El ministre de Finances, Ramón Lladós, ha matisat avui les declaracions que va fer el conseller de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, en les quals afirmava que deu ciutadans suposaven el 25% de la recaptació de l’IRPF d'Andorra. Lladós ha explicat que no són deu, sinó cent, i que, de fet, la xifra s’ha diluït, ja que anteriorment era del 27%. Ho ha fet responent a la presidenta d'Andorra Endavant, Carine Montaner, durant la presentació del pressupost al Consell General.
El ministre ha aprofitat per treure pit del bon funcionament dels impostos, que han permès que enguany es tanqui amb un superàvit de 20 milions d’euros, gràcies al fet que s’han obtingut més ingressos dels previstos. El pressupost del Govern d'Andorra d’aquest any també preveu un increment en aquest sentit.