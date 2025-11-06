Finances
Govern detecta prop de 4.000 empreses que no han fet la declaració de l’impost de societats
La xifra correspon a l’acumulat d’ençà que va entrar en vigor l’impost
El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha informat que prop de 4.000 empreses consten actualment com a no regulars per no haver presentat l’impost de societats. Segons ha explicat, "des de Tributs seguim les declaracions de l’impost de societats. Aquelles que no ho fan durant dos anys les passem a Economia i passen a un registre que no permet operar amb regularitat".
Lladós ha assenyalat que la xifra es tracta "de l’acumulat històric des que tenim impost de societats". En aquest sentit, ha indicat que "si no el van pagar fa cinc anys, estan allà. Són aquelles que, des que tenim impost de societats, no l’han pagat".
Segons el ministre, aquestes empreses poden no haver presentat la declaració per diferents motius. Ha explicat que "pot ser que hagin fet una societat però no l’hagin activat", i que, en alguns casos, "pot ser que estiguin treballant però no hagin presentat l’impost". Tot i això, ha matisat que "aquestes són residuals i, si existeixen, se les detectarà i se les farà pagar".
Lladós ha remarcat que "des de Tributs ho mirem i fem seguiment" per controlar aquestes situacions i garantir que es compleixin les obligacions fiscals establertes.