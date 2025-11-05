Llei d'igualtat laboral

Reunió de Demòcrates amb empreses i entitats per avançar en la nova llei d’igualtat laboral

Instaurarà per primera vegada permisos de naixement igualitaris entre homes i dones, amb l’objectiu de fomentar la conciliació familiar

Diversos consellers de demòcrates amb membres de l'ADA durant la reunió

Andorra la Vella

El Grup Parlamentari Demòcrata ha celebrat diverses reunions amb representants del teixit empresarial i social del país per recollir aportacions sobre el Projecte de llei per al foment de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral, actualment en període de presentació d’esmenes.

La nova normativa, impulsada pel Govern a inicis d’octubre, suposarà un pas històric per a la igualtat laboral a Andorra, ja que instaurarà per primera vegada permisos de naixement igualitaris entre homes i dones, amb l’objectiu de fomentar la conciliació familiar i reduir les diferències de gènere al mercat de treball.

Els demòcrates han mantingut trobades amb la Cambra de Comerç, la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i l’Empresa Familiar Andorrana, així com amb les associacions ADA i Acció Feminista, per conèixer els punts de vista dels diferents sectors implicats.

Per part del Grup Demòcrata hi han participat els consellers generals Salomó Benchluch, Meritxell Alcobé, Carol Puig i Berna Coma, que va ser ponent de la llei d’igualtat de la passada legislatura.

El grup ha destacat el to constructiu i col·laboratiu de les reunions i ha assegurat que les propostes recollides s’inclouran en el treball d’elaboració d’esmenes per reforçar el consens i l’eficàcia de la futura llei.

