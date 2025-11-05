Llei d'igualtat laboral
Reunió de Demòcrates amb empreses i entitats per avançar en la nova llei d’igualtat laboral
Instaurarà per primera vegada permisos de naixement igualitaris entre homes i dones, amb l’objectiu de fomentar la conciliació familiar
El Grup Parlamentari Demòcrata ha celebrat diverses reunions amb representants del teixit empresarial i social del país per recollir aportacions sobre el Projecte de llei per al foment de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral, actualment en període de presentació d’esmenes.
La nova normativa, impulsada pel Govern a inicis d’octubre, suposarà un pas històric per a la igualtat laboral a Andorra, ja que instaurarà per primera vegada permisos de naixement igualitaris entre homes i dones, amb l’objectiu de fomentar la conciliació familiar i reduir les diferències de gènere al mercat de treball.
Els demòcrates han mantingut trobades amb la Cambra de Comerç, la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i l’Empresa Familiar Andorrana, així com amb les associacions ADA i Acció Feminista, per conèixer els punts de vista dels diferents sectors implicats.
Per part del Grup Demòcrata hi han participat els consellers generals Salomó Benchluch, Meritxell Alcobé, Carol Puig i Berna Coma, que va ser ponent de la llei d’igualtat de la passada legislatura.
El grup ha destacat el to constructiu i col·laboratiu de les reunions i ha assegurat que les propostes recollides s’inclouran en el treball d’elaboració d’esmenes per reforçar el consens i l’eficàcia de la futura llei.