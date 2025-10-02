Meteo
Setembre ha estat lleugerament càlid i plujós
La precipitació acumulada ha estat al voltant del 162% respecte a la mitjana climàtica
El mes de setembre ha estat lleugerament càlid i plujós, amb una anomalia de temperatura de 0,7 graus, tal com apunta el resum climàtic del novè mes de l'any d'Acció Climàtica. La temperatura mitjana d'aquest setembre ha estat de 15,9 graus, mentre que la precipitació acumulada ha estat de 96 mil·límetres de mitjana a totes les estacions. Les precipitacions han estat més abundants al centre del país, amb 129,9 mil·límetres acumulats, i menors al nord, tot i que prop del normal, amb 60,6 mil·límetres a l'estació de les Salines. La precipitació acumulada ha estat al voltant del 162% respecte a la mitjana climàtica
L'inici del mes va ser fred, amb la primera glaçada el dia 2, però les temperatures van ascendir ràpidament a partir de la segona setmana, i entre els dies 14 i 20 es van assolir les temperatures màximes, arribant als 20 graus, a causa de les altes pressions del nord d'Àfrica. L'arribada d'un tàlveg el dia 21 va posar fi a aquest període i van tornar a produir-se algunes tempestes. Aquest tàlveg va fer baixar notablement la temperatura, es van registrar glaçades fins als 1.800 metres i van aparèixer les primeres nevades febles per sobre dels 2.200 metres.
Les precipitacions del mes de setembre han estat lleugerament superiors a la mitjana. El 8 de setembre, Dia de Meritxell, es va produir l'episodi més destacable de precipitacions, quan un front va travessar el país i va deixar tempestes durant la tarda, amb acumulacions de fins a 56,3 litres en 24 hores. La intensitat de precipitació més alta es va registrar la matinada del diumenge 21, al voltant de les set del matí, amb el registre màxim a Perafita, on es van acumular 19,7 litres en 30 minuts.
Les ràfegues de vent més fortes registrades van ser de 98 quilòmetres per hora al port d'Envalira el diumenge 21. El dilluns 8 també es van assolir els 75 quilòmetres per hora al roc de Sant Pere.